بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس كمنظمة "إرهابية"

وطن: تعتزم بريطانيا إدراج حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي، على لائحة ما يسمى "الإرهاب".

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، من المقرر أن تعلن مساء اليوم الجمعة، عن هذا القرار في خطاب في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مؤتمر حول الأمن.

ورحب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بالخطوة البريطانية تجاه حركة حماس. وزعم في تغريدة عبر "تويتر": "ببساطة حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي يمكنها من العمل العسكري. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".

يذكر أنه سبق للسلطات البريطانية ان قامت بتصنيف الجناح العسكري للحركة منظمة "إرهابية".

المصدر: RT