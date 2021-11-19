توافق ثلاثي على الخطة القطرية الممولة لرواتب موظفي "حماس" بشكل غير مباشر

وطن: وافقت كل من دولة الاحتلال وحماس ومصر على الخطة التي طرحتها قطر من أجل تمويل رواتب موظفي حماس بشكل غير مباشر، بعدما رفضت دولة الاحتلال تمويل هذه الرواتب من المنحة المالية القطرية بشكل مباشر. وتشير التقديرات في دولة الاحتلال إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة.

وتقضي الخطة بأن تنقل مصر بضائع ووقود ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولار إلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع حماس الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.

ويذكر ان المنحة المالية القطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من دولة الاحتلال، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، الذي رفضت دولة الاحتلال دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" لم تعبر عن معارضتها للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الايام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر "تفاصيل هامشية".