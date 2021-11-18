الاحتلال يفرج عن مقدسيين بشروط

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شبان وقاصرين، بشرط الابعاد عن مقبرة اليوسفية، ودفع كفالات مالية والحبس المنزلي.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب محمد خليل العباسي من سلوان، بشرط إبعاده عن مقبرة اليوسفية لمدة 10 أيام، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل.

وكانت قوات الاحتلال استدعت اليوم العباسي للتحقيق في غرف "4" بالمسكوبية، وأخلت سبيله بعد 4 ساعات من التحقيق.

وذكر الشهود أنها اعتقلته من مقبرة باب الرحمة عدة مرات، وأبعدته عنها لمدة شهر.

كما أفرجت عن الفتى يزن زهير الكالوتي بعد دفع غرامة مالية قيمتها 500 شيكل، واعتقلته أمس من وسط المدينة.

وأشاروا إلى أنها أفرجت عن الفتى يوسف بسام أبو ناب بشرط الحبس المنزلي مدة أسبوعين، ودفع غرامة مالية قيمتها ألف شيكل.

كما أفرجت عن الشاب نعمان وزوز بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، ودفع غرامة مالية قيمتها 500 شيكل.