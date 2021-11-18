إصابات واحتراق منزل خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم الخميس، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو السكان والبيوت بالقرية، ما أدى إلى استنشاق العشرات منهم الغاز، واحتراق منزل بعد دخول قنبلة غاز إليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في حي الضهرة بالقرية، واستدعت مركبة المياه العادمة لقمع الشبان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وأغلق الشبان الشوارع الرئيسية في القرية، ورشقوا الحجارة وألقوا الزجاجات الحارقة والمفرقعات صوب القوات.

وشهدت العيسوية اليوم اضرابا شاملا، تنفيذا لدعوة القوى الوطنية والاسلامية، حدادا على الشهيد الفتى عمر أبو عصب.