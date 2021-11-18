إفشال صفقة تسجيل أراضي لصالح الاحتلال شرق قلقيلية

وطن: نجحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعد صراع قانوني دام لأكثر من ثمان سنوات، وذلك عبر محاميها علاء محاجنة، من إفشال صفقة تسجيل أراضي بمساحة 240 دونما لصالح شركات استيطانية، تهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية شرق قلقيلية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ملكية هذه الأراضي تعود بالأصل لعائلة نوفل من قرية جيوس الفلسطينية، حيث تم شطب طلب التسجيل المقدم من شركة إسرائيلية لهذه الأراضي، كما تم رفض مستندات الشراء المزورة التي قدمها المستوطنين امام المحكمة وبالتالي افشال المخطط للاستيلاء على الاراضي الواقعة على مدخل مستوطنة (تسوفيم) الجاثمة على أراضي قرية جيوس.

وأرفقت الهيئة صورة توضح موقع الارض وقيمتها الاستراتيجية، وهي معروفة بخلة نوفل وتحوي ايضا على موقع أثرى يعود لحقبات تاريخية قديمة (مشار اليها باللون الاحمر).