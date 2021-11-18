الدفاع المدني يصدر ارشاداته للمواطنين قبيل دخول المنخفض الجوي المتوقع

وطن: حذّر الدفاع المدني الفلسطيني مساء اليوم الخميس، المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، وذلك بعد انحباس الامطار لفترة كبيرة وتوقع دائرة الارصاد الجوية بوصول الامطار ايام الجمعة والسبت والاحد.

ودعا الدفاع المدني إلى التقيد والالتزام بالتحذيرات الاتية تجنبا للحوادث والحرائق والخسائر:

1- تثبيت ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني، ولا تنسى ان تنظف مصارف المياه على الأسطح .

2- الاخوة السائقين احذروا من خطر التزحلق على الطرقات بعد تساقط الامطار.

3- تفقد المركبة جيدا والسير بالسرعة المناسبة للحالة الجوية.

4- تفقدوا المدافئ واحذروا من خطر الاستخدام الأول، وخصوصا التي تعمل على الغاز.

5- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر ومحتويات المنزل القابلة للإشتعال.

6- الحذر من تشكل السيول سيما المناطق المنخفضة والساحلية.

7- رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 الشرطة 100 الهلال الاحمر 101.