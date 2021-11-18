الأسيـــر علاء الأعرج ينتصر وينتزع حريته

وطن: انتصر الأسيــر المهندس علاء سميح الأعرج في معركة الامعاء الخاوية التي خاضها لمدة 103 أيام متواصلة.

وذكر مكتب اعلام الاسرى ان الاسير الأعرج علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعد انتزاعه قراراً بإلغاء اعتقاله الإداري.

وأكد نادي الأسير، أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ.

وأوضح محاميه، المحامي جواد بولس أنّ جلسةً عُقدت اليوم للأسير علاء الأعرج ، وذلك في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "سالم"، خلالها قررت محكمة "سالم" تمديد اعتقاله حتّى نهاية الإجراءات القضائية وذلك بعد تقديم لائحة اتهام بحقّه، وتحوّيله إلى قضية، وبعد إصدار محكمة "سالم" قرارها، أعلنت نيابة الاحتلال إلغاء أمر اعتقاله الإداريّ ابتداء من اليوم، وعليه علّق الأسير الأعرج إضرابه.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير علاء الأعرج (34 عامًا) من بلدة عنبتا / طولكرم، وهو مهندس مدني، اعتقله الاحتلال في شهر حزيران/ يونيو 2021، وتم إصدرا أمر اعتقال إداريّ بحقه، وخلال إضرابه حوّلته مخابرات الاحتلال للتحقيق مجددًا.

وواجه الأسير الأعرج ظروفًا صحية صعبة وخطيرة حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وخلال هذه المدة نقل مرات عديدة إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، وظهرت عليه أعراضًا صحية خطيرة.

يذكر أن الأعرج تعرض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال.