الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و 221 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 45، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 13، سلفيت 1، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 23، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 10، سلفيت 0، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 7، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 2، قطاع غزة 180".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 75 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.