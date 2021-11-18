ضمن اتفاقية ثلاثية.. الإمارات تمول محطة تحلية في دولة الاحتلال

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، ان حكومة الاحتلال والإمارات العربية والأردن سيوقعن اتفاقية ثلاثية غير مسبوقة للتعاون في مجال الطاقة يوم الاثنين المقبل بحضور الولايات المتحدة.

بموجب الاتفاقية فإن الإمارات ستمول مشروعين، أحدهما في الأردن والآخر في دولة الاحتلال، حيث ستمول بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن، بجوار الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث ستشتري "إسرائيل" الكهرباء التي تنتجها المحطة في الموقع.

وبموازاة ذلك فإن الإمارات ستمول مشروعا اخر لتحلية مياه البحر في دولة الاحتلال "قرب نهاريا" وستذهب المياه التي تنتجها محطة التحلية الى الأردن حيث سيدفع الأردن ثمن المياه.

وحسب الصحيفة فإن المياه المنتجة من محطة التحلية، ستضخ في بحيرة طبريا ومنها الى نهر الأردن او مباشرة الى شبكة المياه الأردنية.

وذكر موقع "واللا" العبري انه سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الهرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار والموفد الإماراتي لقضايا المياه سلطان الجابر بحضور المبعوث الامريكي لشؤون المناخ كون كيري.