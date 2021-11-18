جنود ومستوطنون يعتدون على طلبة مدرسة الساوية ويغلقون طريق نابلس -رام الله

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، بعضهم كانوا مسلحين على المعلمين والطلبة الذين كانوا في طريقهم إلى مدرسة الساوية الأساسية للذكور، جنوب مدينة نابلس.

وقال طلال عزام المعلم في المدرسة لـ"وطن" إن جنود الاحتلال اغلقوا باب المدرسة الواقع على الشارع الرئيسي (نابلس- رام الله) ومنعونا من الوصول إليه، كما اعتدوا على عدد من المعلمين والطلبة، واغلقوا الطريق الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، فمنذ الثلاثاء الماضي ونحن نواجه عنفا غير مسبوق من جنود الاحتلال والمستوطنين، الذين يصرون على منعنا من سلوك الطريق الرئيسي، ودفعنا للوصول للمدرسة عبر طريق ترابية وعرة تقع خلف المدرسة.

ونوه إلى أن الاحتلال يدعي تعرض سيارات المستوطنين المارة من هناك للرشق بالحجارة، وهي ذريعة واهمة، والهدف الحقيقي اغلاق المدرسة ووقف العملية التعليمية.