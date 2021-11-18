أرواحٌ لا تعرف للمستحيلِ معنى

كتبت الاء حميدان: “من يزورنا يصبح منّا وفينا، يحمل همّنا، ينقل معاناتنا ويبلّغ عنا" هذا ما قاله عزيز الهذالين لنا أثناء استعدادنا الرجوع إلى حلحول قرابة الساعة الخامسة مساءً من خربتهم أمّ الخير، بقيت هذه العبارة تصدح في ذهني كالرعد، أيقظت بداخلي أحاسيس خامدة منذ زمن وكأنه كان يعلم بأن عبارته هذه سوف تجول في ذهني وتبقى عالقة عندي إذ ضاقت بيّ الأرض رغم الاتساع بعدما رأيت بأمِّ عيني حياة الصعاب التي يجابهونها أهل أمّ الخير.

ذهبت مع عمي خالد في الرابع عشر من تشرين الثاني في تمام الساعة الثانية ظهراً إلى شرق يطا حيث يتربّع سكان الخير في خربتهم في وسط قاحلٍ أصفر، نعم هم من أحيوها، وجعلوا منها منطقة سكنية عامرة بصمودهم فيها، وهم في الأصل بدو تم تشريدهم من أراضيهم عام 1948 من بئر السبع، محاطين حاليا بمغتصبة صهيونية أقيمت على 54% من أراضيهم منذ عام 1980 هذا أول ما قاله لنا الشاب الذي كان يرتدي سترة حمراء -خانتني ذاكرتي لتذكّر اسمه-أثناء خروجنا لملعب كرة القدم- .

لا يفصل بينهم وبين المُغتصبة سوى بضع مترات حيث أقيمت بجوارهم على أرض مرتفعة قليلا عن بيوت الهذالين مما جعلها كاشفة لهم ولبيوتهم ولكل ما يقومون به، وأيضا أدى ذلك إلى استغلال الموقف لصالح أصحاب المغتصبة برمي الحجار، والزجاج وكل ما يروق لهم في أرض الهذالين لمضايقتهم وتعكر صفوهم صباح مساء.

وصلنا هناك الساعة الثانية والنّصف وخمس دقائق، ولم يكن عزيز الذي اتفقنا معه هناك، بدأنا بالاتصال مراراً وتكراراً ولكن للأسف لم jكن هناك إشارة تمكننا من الاتصال فلم نستطع الوصول لعزيز، لم نرد النزول خشيّة أن يلحق بنا أذى فبتنا ننتظر بالسيارة علّنا نلاقي عزيز، وقف عمي بسيارته أول المدخل وكانت أمامنا بوابة صفراء وخلفها البيوت المرتفعة، وما إن لبثنا قليلا حتى خرجت منها سيارة صغيرة من نوع كشف بداخلها شخصان وراءهما كلب نوّاح، خال لي في البداية أنهم من العرب البدو لقرب المسافة ولاستباحتهم المشي في طريقهم من غير ريبة، حتى اكتشفت لاحقا من قول عزيز بأنّ أهل المغتصبة يمشون في طريقهم ويستخدمونها بكثرة لإخافة الصغار والتضييق عليهم وعلى أهل الخربة.

وأخذنا نسأل عن عزيز حتى ظهر لنا شاب كان يرتدي سترة حمراء فرّحب وهلل بنا ما إن عرف بأننا من حلحول ونحن على موعد بلقاء عزيز فأخبرنا بأنهم هم أهله واستفسر عن الذي نريده نحن فأخبرته بأنّي قدمت إلى هنا لرؤية حال الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الملعب وما يلاقونه على الدوام من اعتداء عليهم وإلقاء الزجاج إذ يقوموا مستوطنو المغتصبة برميه من أعلى لإلحاق الضرر بالأطفال الصغار الذين يقضون معظم وقتهم عراة الأقدام، وللاطمئنان عليكم وعلى حالكم.

طلب منّا اتباعه ونادى بالأطفال وخرجنا جميعا إلى الملعب الذي يمتد على مساحة دونم ونصف تقريبا وحوله السور الشبكي الفاصل وبدأ الصّغار يلعبون فرحين برشاقة غزال و ينادون بعضهم بأسماء لاعبين مشهورين "كريستيانو" " ميسي" حتى أن هناك منهم مدربين كـ"مارادونا"وحكم ينظّم صفوف اللاعبين ويوزّعهم اسمه أمير، ويتواجد في الملعب عارضتين كما في ملاعب كرة القدم الحقيقية لكن من غير شبك، حريصين جدا على أن لا تخرج الكرة خارج السور لأنها لو ذهبت تموت ولن تعود، أمّا نحن فوقفنا مشاهدين قريري الأعين بعزيمتهم وحماسهم علّهم يكونوا لاعبين كرة قدم حقيقيين مستقبلاً، يلعبون من غير أن يأبهوا لما يحصل بأقدامهم المخضبة بالدماء بفعل الزجاج المكسّر وشوك الصحراء، فقد اعتادوا الألم بل قد سيّروه لصالحهم وأصبح رفيقهم، ترى براءتهم بعيونهم اللامعة كأنها النور المضيء للمكان، وبدأت بالتقاط الصور لهم وأنا في غاية سروري انخراطهم في جو اللعب وكأنه حق، بعد مرور وقت من الزمن على لعبهم وأصواتهم المتعالية ممزوجة بكلمات " شوت الكرة عندي" " الحارس انتبه"" بلنتي بلنتي الحق عليك" " يا الله ضيعت الجول" قدم عزيز وأخذ يتحدث معنا ويسألنا عن أحوالنا وكيف استدللنا عليهم وما الذي دفع بنا للقدوم إلى هنا؟ فأخبرته بأنّه امتحان جامعي عليّ إنجازه وما دلنّي عليكم أستاذي في الجامعة فأهّل بنا ورحنا نتحدث عن الأرض المحيطة بالملعب إذ قام عزيز بزرعها دوالي عنب في شهر آذار المنصرم، نبتت سريعا تلك الدوالي وكأنها أحبت المكان لذلك وسّعت جذورها قدر استطاعتها به من غير تردد ولا هيبة، "سأقوم بزرع كل شبر من هذه الأرض ولن أتركها لهم، يراهنون على صبرنا وصبرنا صبر أيوب، يراهنون على بقائنا هنا وبإذن الله سنبقى لن نمل ولو ملّ الصبر منّا، سنصلح تلف أرضنا ونداوي جروحها حتى نراها يافعة خضراء" هذا ما تفوّه به صديقنا ونحن نتجول حول الأرض، ثم نزلنا بعد ذلك إلى المركز المجتمعي لأم الخير المصنوع من "الزينكو" وأيضا لملعب كرة السّلة الضئيل على شكل دائري محاط بسور حجري أقاموه في نهاية شهر آذار.

دخلت وراء عزيز إلى المركز وكانت معلقة جدارية كبيرة تحتضن عدة صور بداخلها؛ كل صورة تحكي قصة، صور هدم المنازل، صور الآباء الكبار والأحفاد، فريق كرة القدم، صور عديدة أثارت انتباهي وكان عزيز يشرح لنا وقت حدوث كل صورة، ولعلّ أكثر الصور التي رسخت بداخلي هي صور التلاحم والتعاضد فيما بينهم، هذا أكثر ما لفتني منذ أن وصلت إلى هناك إذ أنّهم جسد واحد متين يقاوم داءه اللعين بكل قواه، عزيز ومن معه حاملين الخربة وكل ما في الخربة أمانة على أكتافهم يقدّمونلها كل ما يستطيعون، ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة وبكل الطرق المتاحة"أنا لدي أوراق ملكيّة تثبت حقّنا بالمكان، كما أن لدينا محامٍ متيقّظ لكل طارئ وكلما أتانا إخطار أذهب فوراً للمحكمة وأفتح ملفاً وأتابع فسرعان ما يملوا ويتم تأجيل المحكمة وهكذا في كل مرة، وهنا بيت أشار بيده إلى مقابل المركز يثبت أحقيتها في الملكية إذ أنه يعود اسبعينيات القرن الماضي.

المركز كمثل بيت الجد قديما إذ يجتمعون الصغار في باحته ليلعبوا على المراجيح والزحاليق و يتشاركوا سعادتهم ويشاركوها، وأما الكبار وحتى الكثير من الصغار ينضمون إليهم فاجتمعوا داخله ليشاهدوا مباريات كرة القدم،" قمنا بعمل اشتراك انترنت شهري حتى يتسنى للجميع هنا من مشاهدة مباريات كرة القدم وغيره" أجابني عزيز عن تساؤلي ما الذي يفعلونه داخل ذلك المركز الصغير، فالمركز قد شكل حاضنة مسحت على هموم الكبار والصغار وروّحت عنهم في بناءه عظيم أمام تحديات الهدم والمصادرات التي يعيشونها، إذ أن حوالي 16% من الأطفال حسب آخر دراسة عملوها بينهم يعانون من كوابيس بالليل نتيجة عمليات الهدم، "تعلمين متى يقومون بعمليات الهدم؟ يقومون بعمليات الهدم على وجه الشتاء حتى نظل تائهين من غير مسكن ولا مأوى، وحسب ما توصلنا إليه تم هدم 104 بيوت منذ عام 2007" كان هذا ما علمّنا إياه صاحب السترة الحمراء أثناء خروجنا لملعب كرة القدم.

علمت ما علمت من الأهل هناك عن حياتهم ومعاناتهم واستمرارهم ثم عزمنا على العودة أصروا على أن نبقى عندهم لتناول العشاء، ولكن كان يجب أن نعود قبل أن يحل الظلام، فخبّرني عزيز عبارته تلك التي بقيت عالقة عندي "من يزورنا يصبح منا وفينا يحمل همنا ينقل معاناتنا ويبلغ عننا" عدنا إلى البيت، وما إن وصلت حتى تكلم لساني عفويا بكل ما رأيت وشاهدت وشعرت، رويت القصة لأهلي كاملة، ثم ذهبت إلى غرفتي ورحت أفكر عميقا بكل ماحدث هناك في أم الخير، بكيت بحرقة كحرقة اللهاب للإهاب، ثم توقفت ورحت أنصت لصوت الداخلي وكأنه يربت على كتفي "أمثال عزيز وأمير ذو السترة الحمراء وفهد وعودة ومحمد وحنين ووطن لا يعرفون للاستسلام معنى، سيصمدون في سبيل وطنهم، وطنهم الذي لم ولن يتخلى عنهم بل سيحميهم كعصافير محلقة في فضاء الحرية مستقبلا ، وطنهم الذي يتمنى لو أنّهم يتكررون يتزايدون في كل نسل من أبنائه، ظللت أواسي نفسي وأحدثّها بأنه سيبزغ ذات يوم صباحٌ بميلاد جديد، تهلهل فيه العصافير و تكبيرات العيد احتفالا بالنصر وثوبا للصبر. صلواتنا ودعواتنا إليكم يا أهالي الخربة فهمّكم والله همّنا ومصابكم سهام ستبقى عالقة في خواصرنا إلى أن تنعموا بالسلام و الاطمئنان ونعود لزيارتكم مرة أخرى بإذن الله وأنتم هانئين، مرتاحي البال منتصرين.