بعد استشهاد الفتى عمر أبو عصب.. 57 إصابة خلال مواجهات في العيساوية

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، عقب اقتحامها البلدة، في أعقاب استشهاد الفتى عمر أبو عصب.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال العيساوية وانتشرت في شوارعها وبين أحيائها، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع شبان البلدة الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية والحيّة باتجاه الشبان ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات.

من جهتها، ذكرت جمعية الأمل للخدمات الصحية، أن طواقمها تعاملت مع 57 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في العيساوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وأضافت أن الاحتلال أصاب 4 شبان بالرصاص المطاطي، و3 بحروق، ونحو 50 إصابة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

المصدر: (القسطل)