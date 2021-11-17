الشرطة تقبض على شخص تسبب بحادث سير في قلقيلية

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاربعاء، على شخص تسبب بحادث سير أثناء قيادته مركبة وهو تحت تأثير المسكرات والكحول في مدينة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت إشارة حول وقوع حادث سير بين مركبتين على الشارع الرئيسي الواقع بين مدينة قلقيلية وبلدة عزون ، على الفور تم تحريك خبراء حوادث السير في الشرطة ومركبة الإسعاف للمكان، و تبين أن الحادث وقع بين مركبتين نتيجة التجاوز الخاطئ من قبل إحدى المركبات و أن أحد السائقين المتسببين بالحادث لا يملك رخصة قيادة وكان يقود مركبته بسرعة جنونية ويصدر أصوات إزعاج وضوضاء من مركبته وهو في حالة سكر أثناء قيادة المركبة وتم تحويل المصابين بالحادث للمشفى الحكومي في المدينة ووصفت إصابتهم بالمتوسطة .

وأضافت أنه تم إلقاء القبض عليه لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، كما تم حجز المركبة حجز إداري وقامت شرطة المرور بمتابعة الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية للحادث .