بعد إغلاقه من الاحتلال.. المقدسيون يُصلون العشاء أمام أبواب الأقصى

وطن: أدى المئات من المقدسيين مساء اليوم صلاة العشاء أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد قرار قوات الاحتلال بإغلاقه أمام المصلين عقب تنفيذ عملية طعن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت باب العامود وباب الساهرة من أبواب المسجد الأقصى المبارك وعززت تواجدها بشكل مكثف في الأقصى تزامنًا مع اقتحام قوات كبيرة للبلدة القديمة.

وفي وقت سابق لفتت مصادر عبرية إلى اصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بجراح مختلفة في عملية طعن، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة تجاه المنفذ ما أدى إلى استشهاده.