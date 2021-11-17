الاحتلال يمهل مواطنا من الأغوار الشمالية ثلاثة أيام للاعتراض على قرار هدم منشآته

وطن: أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية ثلاثة أيام فقط للاعتراض على قرار هدم منشآته.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الحديدية، ووجهت إخطارات تمهل بموجبها المواطن عبد الرحيم حسين بشارات الاعتراض على قرار هدم منشآت سكنية وزراعية يمتلكها خلال ثلاثة أيام فقط، موضحا أن هذه المدة لا تكفي للقيام بالإجراءات في المحاكم، ما يجعله أمرا شكليا، وبالتالي تنفيذ عملية الهدم.

(وفا)