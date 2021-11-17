محدّث| مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين في حادث سير جنوب طولكرم

وطن: لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب 10 آخرون، في حادث سير جنوب طولكرم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن مواطنا يبلغ من العمر 49 عاما من دير الحطب شرق نابلس وصل متوفى لمستشفى رفيديا إثر حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينية وحافلة تحمل لوحة تسجيل صفراء على طريق شوفة سفارين جنوب طولكرم، فيما أصيب 10 آخرون إصابة اثنين منهم وصفت بالخطيرة، نُقلا إثرها إلى مستشفيات داخل أراضي عام 1948.

وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة.