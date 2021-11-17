محدّث| استشهاد فتى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن

وطن: استشهد فتى مساء اليوم الأربعاء، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وقالت مصادر عبرية ان شرطة الاحتلال أطلقت النار مساء اليوم على فتى فلسطيني في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ولفتت المصادر ان شرطة الاحتلال أطلقت النار على فتى جراء تنفيذه عملية طعن في شارع الواد في البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث أصيب عنصرين من شرطة الاحتلال بجروح.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من العيسوية.

وفي وقت لاحق أغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت معبر قلنديا، وأخلت ساحة باب الاسباط من المواطنين المتواجدين هناك بالقوة واعتدت على الصحفيين.