سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة النبالي والفارس للعقارات لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد

وطن: وقّع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم مع السيد ضرغام النبالي رئيس مجلس إدارة شركة النبالي والفارس للعقارات، تقضي بتزويد الشركة بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لإفادتها من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد محافظ سلطة النقد أن مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح المحافظ أن خدمة الاستعلام الائتماني الموحد تمكن مستخدميها من شركات القطاع الخاص من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنبها من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهته تقدم السيد ضرغام النبالي بالشكر لسلطة النقد على جهودها في تزويد شركات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حمايتها من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها، مشيراً إلى أثر ذلك في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.