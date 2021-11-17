الاحتلال يطالب واشنطن اشتراط المساعدات للبنان بفرض قيود على حزب الله

طالب مسؤولون في حكومة الاحتلال أول أمس من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد والتي تنهي زيارتها إلى دولة الاحتلال اليوم أن تشترط الولايات المتحدة تقديم المساعدات الأمريكية إلى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة بفرض قيود على حزب الله.

وفي المقابل تطلب الولايات المتحدة من دولة الاحتلال مساعدتها في تثبيت الوضع السياسي في السودان.

وذكر موقع "واينت" العبري ان مسؤولين في حكومة الاحتلال طلبوا من واشنطن فرض عدة شروط على لبنان منها إبعاد نشطاء حزب الله من الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، التزام الجيش اللبناني بالعمل على فرض صعوبات على حزب الله لإنتاج الصواريخ الدقيقة ومنعه من تهريب الأسلحة إلى البلاد.

وفي أعقاب أنباء عن ترك جنود الجيش اللبناني لصفوفه عبرت سلطات الاحتلال عن مخاوف أن السلاح الذي ستقدمه واشنطن للجيش اللبناني سيتسرب إلى حزب الله وأن يتم استخدامه ضدها. كما طلب المسؤولون تدخل السفيرة بمضاعفة جهود قوات اليونيفيل بمراقبة المناطق جنوب لبنان والتي يسيطر عليها حزب الله فاليوم لا تستطيع القوات الأممية الدخول إلى هذه المناطق.

وأجرت السفيرة الأمريكية جولة على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان بمرافقة سفير الاحتلال في الأمم المتحدة غلعاد أردان ونائب رئيس هيئة الأركان هرتسي هلفي، زارت خلالها معسكرا لسلاح الجو الإسرائيلي وشاهدت هناك منظومة القبة الحديدية، وبعدها انطلقت إلى منطقة أخرى في الشمال وزارت موقعا لأحد الأنفاق التي قام حزب الله بحفرها، واجتمعت في المساء مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس. ولاحقا استمرت السفيرة الأمريكية في زيارتها إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة.