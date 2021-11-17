ضمن البرنامج التدريبي الصحفي الحقوقي الهيئة المستقلة وبالشراكة مع جامعة النجاح تنظم دورة تدريبية حول الحريات الإعلامية

وطن: اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان (الحريات الإعلامية والحماية القانونية للصحافيين)، استهدفت مجموعة من طلبة الإعلام الرقمي، والعلاقات العامة والاتصال في جامعة النجاح، بهدف تطوير قدرات المشاركات في المجالات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.

ويأتي هذا التدريب ضمن برنامج تعاون مشترك طويل الأمد تنفذه الهيئة المستقلة مع جامعة النجاح ممثلة بمركز الإعلام، يستهدف مجموعة من طلبة الإعلام على مدار عام كامل تحت عنوان (الصحفي الحقوقي).

وتناولت التدريب الذي استمر على مدار يومين عدة مواضيع أهمها، تعريف الطلبة بمفاهيم حقوق الإنسان والمصطلحات الحقوقية ذات الصلة، التعريف بالأطر القانونية والدولية ذات الصلة بالحريات الإعلامية والعمل الصحفي، تعزيز مهارات الطلبة ورفع كفاءاتهم الفنية والعلمية في مجال إدماج حقوق الإنسان في عملهم من خلال التغطية الإعلامية ونقل الأخبار. التعريف بأليات حماية الصحفيين على الصعيدين الوطني والدولي. وتنمية قدرات الطلبة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها. آليات ومهارات رصد الحريات الإعلامية في فلسطين، السلامة المهنية للعاملين في الميدان. وخطاب الكراهية.

وقدم التدريب، كل من المحامي سامي جبارين مسؤول وحدة الشكاوى، والحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية، والحقوقي أنس بواطنة مسؤول الضغط والمناصرة، ومجيد صوالحة مسؤول الاتصال والتواصل في الهيئة المستقلة، والمحامي علاء نزال مدير مكتب الهيئة في شمال الضفة الغربية، المتطوعة في الهيئة الاستاذة نرمين الكوني التي تناولت كيفية تعامل الإعلاميين والصحفيين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال صوالحة، أدرجت الهيئة المستقلة في خطة عملها برنامج تدريبي (الصحفي الحقوقي) لرفع قدرات طلبة الإعلام السنة الرابعة في أربع جامعات فلسطينية (بيرزيت، النجاح، الأقصى والإسلامية)، يتم تنفذه بالتوازي، ويركز على تطوير قدرات ومهارات الطلبة المنخرطين فيه في قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق الحصول على المعلومات، كون الحريات الإعلامية وحرية التجمع السلمي من القضايا التي تتابعها الهيئة وتتلقى الشكاوى بخصوصها، بحيث يكون الطلبة قادرين في المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي من إنتاج مواد إعلامية رقمية، فلمية وإذاعية ومكتوبة في موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية.