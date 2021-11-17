الدولار يهوي

وطن: واصل الدولار اليوم الاربعاء انخفاضه مقابل الشيكل.

وهبط الدولار مع ساعات الظهيرة الى 3.06 شيكل وهو السعر الأدنى له منذ اكثر من 28 عاما.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج لوطن، تعقيبا على ذلك، ان هناك 3 عوامل اذا لم يتم التحكم بها ، فإن الدولار سوف يهبط لاقل من 3 شيكل، اثنين من تلك العوامل خارجية وواحد "داخلي".

اما عن العوامل الخارجية، قال الحاج بأن أحد تلك العوامل مرتبط بقرار البنك الفدرالي الامريكي، فإذا ابقى سعر الفائدة "صفر" وسمح بازدياد التضخم عن 2 %، فأن وضع الدولار سيبقى كما هو، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي في حال لم يخفض سعر الفائدة.

اما عن السبب الاخر، فقال الحاج انه مرتبط بالبنك المركزي الاسرائيلي، مضيفا " اذا لم يتدخل البنك لشراء الدولار، فإن الدولار سوف يواصل هبوطه امام الشيكل".

ونفى الحاج ان يكون هبوط الدولار مرتبط بقوة عملة الشيكل، قائلاً " الشيكل من العملات السهلة وليس من العملات الصعبة، ومن يعتقد ان الشيكل قوي فهو مخطئ، وهذا الوضع ليس له علاقة بقوة حقيقية للاقتصاد الاسرائيلي وانما يعكس ضخ أموال طائلة في الميزانية الاسرائيلية".

وتابع " اذا لم يتدخل البنك المركزي الاسرائيلي في شراء الدولار، فإن سعره امام الشيكل سيبقى متذبذبا في الانخفاض".