محكمة العدل العليا تقر بعودة المعلمة سحر أبو زينة إلى عملها

وطن: أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم، قراراً بقبول الطعن وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم إحالة المعلمة، سحر أبو زينة للتقاعد القسري على خلفية نشاطها النقابي، وعودتها إلى عملها كالمعتاد.

وصرحت المعلمة أبو زينة لـ"وطن" إن "محكمة العدل العليا وبعد عدة جلسات، عقدت اليوم جلسة النطق بالحكم وقررت أن قرار وزارة التربية والتعليم بإحالتي على التقاعد القسري "غير عادل، وبموجب ذلك أقّرت بإلغائه".

وأوضحت أن قرار وزارة التربية والتعليم جاء عقب نشاطها النقابي ومشاركتها في إضراب المعلمين بتاريخ 14/12/2020، أو التحريض على الإضراب حسب اتهام الوزارة لها.

وأفادت أنها وإلى جانب المحامي، غاندي الربعي، الذي ترافع أمام المحكمة بقضيتها، ينتظرون قرار المحكمة الورقي "مكتوبا" والتوجه نحو وزارة التعليم لبحث إجراءات عودتها إلى التدريس.

وقالت إن "قرار المحكمة يضمن حقها في عودة راتبها بشكل منتظم"، مؤكدة إن "قرار التقاعد القسري كان بمثابة عقوبة لجأت إليها وزارة التربية والتعليم إثر نشاطها النقابي".