مصر تعلن حالة الطوارئ بعد توقع سقوط أمطار غزيرة فوق القاهرة

وطن: أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في مصر، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار، في ظل وجود توقعات من الأرصاد الجوية بتعرض القاهرة إلى أمطار غزيرة على بعض مناطقها.

وقال المتحدث باسم شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى وليد عابدين، إنه يجري التنسيق مع الأرصاد الجوية بشكل مستمر، ويتم نشر المعدات، على المحاور والشوارع الرئيسية؛ للتعامل مع أي أمطار.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 145 معدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب؛ لتغطية أحياء القاهرة والتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم حل أزمة تجمعات مياه الأمطار في الأوتوستراد بالقاهرة ومنطقة المنصة وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك بتنفيذ خط صرف بطريق الأتوستراد بطول 3 كيلومترات وقطره 1200 مم بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأشار إلى إقامة نحو 5 آبار شحن جوفي مرتبطة بالمياه الجوفية على أعماق تصل لـ 50 مترا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل المتحف الكبير؛ للتعامل مع أي طارئ، وشفط مياه الأمطار وخلطها بالمياه الجوفية.