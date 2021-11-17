بسبب عدم اقتناعها بالأسباب .. الاحتلال يوفد مبعوثين للدول الاوروبية لشرح أسباب تصنيف 6 منظمات فلسطينية كمُنظمات "إرهابية"

رام الله - وطن للانباء : ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان خارجية الاحتلال أرسلت، مبعوثين إثنين إلى الاتحاد الأوروبي وبروكسل وألمانيا وإسبانيا لإطلاع نظرائهم على ما قالته "معلومات استخبارية" بناءً عليها أعلن وزير الحرب "بيني غانتس" عن ست منظمات فلسطينية كمنظمات "إرهابية".

وقالت "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّه "من المتوقع أن يعقد المبعوثين اجتماعات في وزارات الخارجية في مدريد وبرلين والاتحاد الأوروبي ببروكسل والبرلمان الأوروبي".

وقالت الصحيفة أنّ حكومة الاحتلال، أطلعت الدول الأوروبية على القرار، لكن الدول الأوروبية لم تقتنع بالتفسيرات التي قُدمت لها، وبالتالي طُلب من تل أبيب إرسال مبعوثين بمعلومات إضافية يمكن تقديمها.

يذكر أن الولايات المتحدة زعمت أنّ حكومة الاحتلال، لم تبلغها مسبقاً بالقرار الذي اتخذته بتصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية بـ"الارهاب" ، فيما قالت مصادر أمنية، إن المعلومات نُقلت إلى الأمريكيين عبر القنوات الأمنية، وإن تلك القنوات لم تطلع وزارة الخارجية عليها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ"وزراء حزب "ميرتس" الذين أطلعهم "جهاز الشاباك" على المعلومات، لم يكونوا على قناعة حقيقية بوجود مبرر للإعلان نفسه، أما الجهات الدولية فلم تقبل التفسيرات الإسرائيلية".

وصنفت سلطات الاحتلال في 22 تشرين الأول/اكتوبر، ست منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني على أنها منظمات إرهابية، حيث جرى المصادقة على ذلك القرار، ما يعني إمكانية ملاحقة هذه المؤسسات و اقتحام مكاتبها وإغلاقها واعتقال موظفيها.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".