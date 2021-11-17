توصيات بزيادة الضغط للتأثير على جهات التمويل في توطين المساعدة الإنسانية وتعزيز البيئة الداخلية للمجتمع المدني الفلسطيني

رام الله - وطن للانباء : أوصت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبل ظهر اليوم "الثلاثاء" بضرورة العمل بشكل جماعي للتأثير في أولويات الممولين والجهات المانحة، وربط المساعدة الانسانية بمجال التنمية، وحقوق الانسان، والضغط لموائمة الاحتياجات المحلية من قبل المؤسسات الدولية مع الحاجات المحلية الطارئة او الثابتة، والعمل على بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات المحلية في إطار تحسين مستوى الاستجابة خصوصا للفئات الأكثر تضررا، كما أوصت بتعزيز أنظمة الشفافية، وهيكلة المؤسسات، وتطوير أنظمتها الادارية، والمالية بما يزيل العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسات لتحقيقها، ووضع الاستراتيجيات والخطط بعيدة المدى لتحقيق الاستقرار في عمل المؤسسات، وضمان استمرار تقديم خدماتها للجمهور في مختلف القطاعات بجودة عالية وفعالية، وتحديدا للفئات الفقيرة، والمناطق الجغرافية المهمشة بالاضافة لتعزيز العمل الجماعي، والشراكة بين المؤسسات ذاتها في إطار تبادل الخبرات، والتنسيق، والتعاون المشترك فيما بينها .

وشارك نحو ثلاثين ممثلا عن المؤسسات الاهلية في الورشة التي نظمت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد "زوم" من مختلف القطاعات، وافتتحت بكلمة ترحيبية لمستشار السياسات في الشبكة في الضفة الغربية سامر الداودي الذي أكد فيها اهمية إجراء مراجعة لعمل المؤسسات تحديدا في مجال العمل الانساني، وخطط الاستجابة الانسانية مشيرا الى الاهمية التي توليها الشبكة في هذا الإطار بناء العديد من الاوراق، والوثائق التي جرى إعدادها خلال الفترة القريبة الماضية، ومدى الحاجة التي فرضها واقع انتشار كورونا، والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني بشكل خاص .

وقدمت فداء سنوار منسقة السياسات في مكتب الشبكة في غزة عرضا مفصلا تناولت فيه مفهوم توطين المساعدات الإنسانية على ضوء احتياجات المجتمع الفلسطيني، ودور المؤسسات المحلية التي ينبغي تعزيزه والضغط على الجهات الدولية لبناء شراكة فاعلة معها، وأوضحت ان الهدف العام لتوطين المساعدات يجب ان يضمن تحسين الاستجابة بما يحقق الوصول للمستفيدين بكفاءة، وفاعلية وهو الدور الأساس لعمل المنظمات الأهلية التي تتمتع بقدرة على الوصول لهذه الفئات نظرا لقرب العمل معها اضافة لتحسين تنسيق الجهود وصولا لعمل إنساني متوازن لصالح هذه الفئات دون التقليل من اهمية تحقيق التزامات التوطين، ومن بينها على المستوى القانوني بما يحقق امكانية ادراج مزودي الخدمة الانسانية المحليين في آليات التنسيق الدولي .

وشددت على اهمية تعزيز الطابع المحلي للعمل الانساني، والاستجابة السريعة وقت الازمات، والكوارث ورفع وتيرة التدخلات من المؤسسات المحلية، وزيادة التدخلات المبنية على الوعي، والفهم الصحيح لطبيعة احتياجات الناس، وربط ذلك بالمساءلة، وتطوير القدرات، والموارد المالية والبشرية داخل بنية المؤسسات، ووضع نظام شكاوى واضح، والعمل ايضا على خلق شراكات متساوية بين المؤسسات المحلية والدولية، وبناء خطط طويلة الأمد ضمن علاقة استراتيجية واضحة دون فرض اي برامج على الشريك المحلي او التدخل فيه .

من جهته أشار محمود حمادة من مكتب الشبكة في غزة لأهم التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني ومنها قدرته على البقاء والاستمرار حيث تأثرت العديد من المؤسسات في الفترة الماضية بالظروف الناشئة مما قلص بشكل كبير قدرتها على العمل في ظل بيئة تتسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب جعل مسألة توطين العمل الإنساني في فلسطين احدى الادوات الهامة لتحقيق الاستقلالية بعيدا عن التفرد وبما يعزز المشاركة في صنع القرار، وتحفيز المؤسسات الاهلية لرفع قدراتها الذي من شانه زيادة التأثير لدى الجهات الدولية وهو ما يتطلب ايضا العمل على ايجاد الفرص لتوسيع نطاق عملها .

وتطرق سامر الداوي للصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في هذا الجانب ومن بينها الخطط قصيرة المدى التي تحد من نجاعة وفعالية المشاريع ووصولها للجهات المستفيدة مشددا على اهمية أخذ المبادرة من قبل المؤسسات دون انتظار، وفرض حضورها على مستوى المؤسسات الدولية، والحرص على علاقة تشاركية بناء على تقييم الاحتياجات والمخاطر ضمن خطة واضحة مستعرضا الجهات الدولية الممولة سواء المؤسسات التابعة للامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى، والمعايير المتبعة من قبلها لقبول المشاريع المقدمة من المؤسسات، وآلية الموافقة عليها ومنها ملائمة المشروع للاحتياجات الانسانية وان يكون انساني وليس في المجال التنموي، والتنوع الجغرافي وضمان الوصول للمستفيدين بعيدا عن الفرق في الجنس، والعمر، والمنطقة السكنية .

وقدم المشاركون والمشاركات في الورشة مداخلات واستفسارات تركزت حول تمتين عمل المؤسسات وتقوية قدراتها في إطار تعزيز دورها والعمل مع الجهات الدولية بقوة لضمان وصول المشاريع للأراضي الفلسطينية في ذات الوقت الذي يتم فيه تعزيز الانظمة الداخلية للمؤسسات القائمة على النزاهة والشفافية، والعمل الجماعي وإعادة النظر في العديد من القضايا التي تهم التمويل والعمل الإنساني في ظل المتغيرات الاخيرة، وتحسين آليات التواصل بشكل أوسع لضمان تحقيق الأهداف .