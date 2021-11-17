الاحتلال يقر المباشرة ببناء مستوطنة جديدة قبالة "أريئيل"



قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية انه من المقرر بناء حي جديد في مستوطنة "أريئيل"، على بعد كيلومترين من المنطقة التي تقوم فيها المستوطنة حاليا ودون أي تواصل عمراني بينهما.

وسيطلق على هذا الحي وهو بمثابة مستوطنة جديدة اسم "غرب أريئيل"، ويخطط لبناء 730 شقة، في المرحلة الأولى، وسيقام "داخل منطقة نفوذ مستوطنة أريئيل"، لكنه سيكون قريبا من مدينة سلفيت، بشكل سيحول دون توسيع مدينة سلفيت في المستقبل.

وحسب صحيفة هآرتس فان خطة بناء الحي الاستيطاني هذا كانت جاهزة منذ التسعينيات. وفي تشرين اول/ أكتوبر الماضي فقط، أي بعد حوالي 30 عاما من الموافقة على المشروع، قررت وزارة الاسكان الاسرائيلية دفع الخطة ونشرت مناقصة تدعو لتقديم عطاءات لبنائه.

ونقلت الصحيفة عن محافظ سلفيت عبد الله كميل، أن "هذا الحي هو في الواقع مستوطنة جديدة تماما"، وأن السلطة الفلسطينية تواصلت مع دبلوماسيين أجانب ومع سلطات الاحتلال في محاولة لوقف بنائه. وبحسبه، فإن أحد المخاوف الرئيسية التي يثيرها المشروع الاستيطاني الجديد هو أنه سيمنع توسع مدينة سلفيت التي يوجد فيها جامعة ومن المخطط ان ينضم اليها خلال السنوات القادمة نحو 10 الاف طالب، وهذا يتطلب توسيع خارطتها الهيكلية، و"تقع المستوطنة الجديدة بالضبط في الاتجاه الذي نريد التوسع نحوه" حسب المحافظ.

ويبلغ عدد سكان مستوطنة أريئيل حوالي 20 ألف نسمة، وتبلغ مساحة نفوذها 14 ألف دونم.

وللمقارنة، فإنها تساوي منطقة نفوذ مدينة الناصرة، علما انه يعيش في مدينة الناصرة 77 ألف نسمة أي قرابة أربعة أضعاف سكان مستوطنة أريئيل.

وفضلا عن ذلك فان منطقة نفوذ مستوطنة أريئيل الواسعة هذه ليست متواصلة، ما يخلق جيوبا من الاراضي المحاصرة بالمستوطنة، والمهددة بالتالي بابتلاعها من المستوطنة، او حرمان الفلسطينيين من الوصول اليها والإفادة منها.

وتم الترويج لدفع البناء في الحي الجديد في أريئيل، ضمن قرار وزير البناء والإسكان الاسرائيلي زئيف إلكين، دفع مخططات لبناء حوالي 1300 شقة في المستوطنات الكبيرة مثل ارئيل.

ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر وصفتها بالمطلعة إنه في الوقت الذي تحظى فيه الموافقة على مخططات البناء من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية الإسرائيلية" باهتمام كبير حول العالم، فإن الأمر الدراماتيكي حقأ هو الـ 1300 وحدة سكنية التي تم طرحها للتسويق، لأن هذه هي المرحلة النهائية قبل بدء البناء.