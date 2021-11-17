مخطط جديد لصفقة تبادل الاسرى قيد البحث

وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن سلطات الاحتلال ومصر تبحثان صياغة مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين الاحتلال وحركة حماس.

وأضافت الصحيفة، أنه "يمكن للمخطط الذي يتضمن حلاً جديدًا للقضايا التي تزعج /إسرائيل/ أن يؤدي إلى انفراج في المفاوضات العالقة منذ سبع سنوات".

مشيرة إلى أن الجهات الأمنية منعت نشر تفاصيل المخطط.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذا المخطط لم يقره رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ولم يطرح بعد للنقاش في الكابينت، لكنه نوقش بشكل مكثف بين ممثلي الاحتلال وحمـاس ومصر".