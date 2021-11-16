ليفربول يحدد بديلا مفاجئا لمحمد صلاح

وطن: يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لتعويض غياب نجمه المصري، محمد صلاح، خلال فترة مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وحسب موقع "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن صلاح وساديو ماني ونابي كيتا سيغيبون عن ليفربول لعدة مباريات في شهر كانون الثاني/ يناير، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم في البطولة.

وأشار إلى أن الأمر يمثل إزعاجًا في ليفربول، لا سيما أن روبرتو فيرمينو يتعرض لإصابات كثيرة هذا الموسم.

وأوضح أن التوقيع مع لاعب جديد في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعدًا بشكل كامل.

وذكر أن فيرمينو سيزامل ديوغو جوتا في الهجوم أثناء أمم أفريقيا، بينما اللاعب الثالث قد يكون تاكومي مينامينو أو ديفوك أوريجي، أو هارفي إليوت إذا واصل التعافي من إصابته بشكل جيد.

وكشف "ليفربول إيكو" عن خيار مفاجئ قد يعوض صلاح أثناء أمم أفريقيا، حيث إن هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز هذا المركز في شهر كانون الثاني/ يناير.

وقال الموقع البريطاني إن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.