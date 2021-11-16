انخفاض جديد في سعر صرف الدولار واليورو أمام الشيكل

وطن: انخفض اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 20 عاما مقابل الشيكل، مساء اليوم الثلاثاء، فيما انخفضت قيمة الدولار إلى ما دون 3.10 ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 3.09، لأول مرة منذ العام 1996، بعد أسبوع من التداول المتقلب.

وبعد تحديد سعر الصرف، عصر اليوم، استمر انخفاض سعر صرف اليورو إلى حضيض غير مسبوق منذ 20 عاما، ووصل إلى 3.5136 شيكل؛ علما بأن قيمة اليورو مقابل الشيكل لا تتعلق فقط من سلوك العملة الإسرائيلية وإنما يتأثر من تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار.

وفي المرة الأخيرة التي تراجعت فيها قيمة الدولار مقابل الشيكل إلى هذا المستوى، تدخل البنك المركزي الإسرائيلي في شراء مئات الملايين من الدولارات، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني، الذي لفت إلى أنه في هذه المرة لم يتدخل البنك في سوق العملات الأجنبية.

يأتي ذلك فيما شهد سوق التداول بالعملات الأجنبية اضطرابات غير مسبوقة، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية.