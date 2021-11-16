تعليق الدوام في جامعات الخليل حتى نهاية الأسبوع الجاري

وطن: قررت اتحادات الطلبة في جامعة الخليل وبوليتكنك فلسطين والقدس المفتوحة في محافظة الخليل، وحركة الشبيبة الطلابية والاطر الطلابية في هذه الجامعات، تعليق الدوام فيها حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وقال محمد ابو دبوس رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين، ان اتحادات الطلبة قرروا تعيق الدوام فيها حتى نهاية الاسبوع الحالي، بسبب الأحداث المؤسفة التي وقعت داخل جامعة الخليل اليوم الثلاثاء.

وأضاف ابو دبوس: "نأسف على الاحداث التي وقعت اليوم في جامعة الخليل، وعلى الجميع ان يدرك بأنه يجب الحفاظ على حرمة وقدسية حرم الجامعات الفلسطينية سواء في الخليل او في الوطن ككل، لا يجوز بأي حالة من الاحوال نقل المشاكل والاحداث العشائرية على داخل حرم هذه الجامعات".

وناشد ابو دبوس، باسم اتحادات الطلبة والاطر الطلابية، محافظ الخليل والمؤسسة الامنية والعقلاء في محافظة الخليل ووجه الخير بالتدخل لحل الزمة والخلاف بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، واعادة الأمن والأمان لمحافظة الخليل، وفق وكالة معا.