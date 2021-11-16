الاحتلال ينقل الأسير مالك حامد من زنازين جلبوع الى عزل مجدو

وطن: أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير المعزول مالك أحمد حامد من زنازين جلبوع إلى زنازين عزل مجدو.

وأوضح "إعلام الأسرى" بأن الأسير حامد معزول منذ (70 يوما) في ظروف قاسية.

وبتاريخ 8-9-2021 أقدم الأسير حامد على سكب الماء الساخن على سجان إسرائيلي في سجن جلبوع الاحتلالي، ردًا على عمليات القمع والتنكيل التي مارسها السجّانون بحق الأسرى في قسم 3 في أعقاب انتزاع ستة أسرى حرّيتهم عبر نفق الحرية قبل إعادة اعتقالهم لاحقا.

واعتدت قوات الاحتلال على الأسير حامد بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن إلى سجن شطة، حيث قام جنود "الشاباص" بضربهم والتنكيل بهم خلال عمليات النقل.

والأسير مالك حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، محكوم بالسجن المؤبد مرتين إثر تنفيذه عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" عام 2017، وأحد أسرى حركة حماس، وسبق له أن نفذ عملية طعن وسكب الماء الساخن على السجانين انتقامًا لاستشهاد الأسير فارس بارود.



