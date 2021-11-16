السعداوي: انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لريادة الأعمال افتراضياً في 14 من الشهر المقبل

وطن: أعلن وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لريادة الأعمال ICEP 3.0 افتراضياً عبر تقنية التواصل المرئي "زووم"، يوم 14 كانون أول/ديسمبر المقبل، بعنوان "فلسطين: نحو تمهيد طريق السيليكون إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وأكد م. السعداوي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الريادة والتمكين في مدينة رام الله، أن دولة رئيس الوزراء سيلقي كلمة افتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى كلمة سيلقيها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. مبيناً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها افتتاح المؤتمر بكلمة من كل منهما، مما يؤكد اهتمام الحكومة الفلسطينية بدعم وتعزيز القطاع الريادي من جهة، كما يؤكد الاهتمام الدولي بالاطلاع على الفرص الريادية في فلسطين ودعمها من جهة ثانية.

وأوضح م. السعداوي أن عنوان المؤتمر هذا العام يترجم التوجه والتوافق ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الرياديين الفلسطينيين بأن ما يتحقق من إنجازات ريادية متميزة نجحت في جذب اهتمام الشركات والأسواق العالمية، وما يتم من جهود مستمرة لتعزيز البيئة الريادية، إنما يؤكد جاهزية فلسطين لتتبوأ مركزاً ريادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتصبح بمثابة طريق السيليكون إلى المنطقة العربية.

وبين م. السعداوي أن التنظيم للمؤتمر هذا العام يجري بالشراكة ما بين فروع جلوبال شيبرز في فلسطين المنبثقة عن مجتمع المنتدى الاقتصادي العالمي، والحكومة الفلسطينية عبر وزارة الريادة والتمكين، والقطاع الخاص الفلسطيني، والمجتمع الإنمائي الدولي، وخبراء محليين ودوليين.

وثمن م. السعداوي جهود الداعمين الدائمة لإنجاح انعقاد المؤتمر، حيث يحظى المؤتمر بدعم من كل من مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص في فلسطينIPSD، وبنك فلسطين، وشركة اتحاد المقاولين CCC، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، إضافة إلى دعم من مؤسسة "هوبرت بوردا ميديا" في ألمانيا والتي تُعنى بدعم الريادة والتشبيك ما بين الرياديين والمستثمرين.

وأوضح وزير الريادة والتمكين أن برنامج المؤتمر سيشمل جلسات حوارية، سيتحدث خلالها متحدثون من وادي السيليكون ومن المملكة العربية السعودية ومن فلسطينيي المهجر وغيرهم من رياديين ورياديات وشركات ناشئة. كما سيتم عرض عدد من المشاريع الريادية والشركات الناشئة في فلسطين، لتعريف الخبراء والمستثمرين بالابتكارات والأفكار الريادية الفلسطينية.

كما أكد أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الريادة والتمكين والقطاع الخاص الفلسطيني يعملون بشراكة متكاملة لدعم وتشجيع الرياديين وذلك استجابة ومواكبة لما تشهده فلسطين من زخم الأفكار الريادية ودعماً للحالة الريادية اللافتة في فلسطين التي تمكنت من جذب هذا الاهتمام الدولي بالبيئة الريادية الفلسطينية والذي شهدناه أيضاً في النسختين السابقتين للمؤتمر. موضحاً أن العمل متواصل نحو مزيد من التطوير للقوانين والأنظمة لتعزيز البيئة الريادية المحفزة للرياديين لتمكينهم من إطلاق شركات ناشئة مدرة للدخل قادرة على الاستمرار وخلق فرص عمل للشباب.

وأردف م. السعداوي أن انعقاد المؤتمر سنوياً سيعزز تواجد فلسطين على خارطة الريادة العالمية، وسيسهم في جذب اهتمام المزيد من الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء من أجل دعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة والاستثمار في الريادة الفلسطينية.

وينعقد مؤتمر ICEP 3.0 هذا العام مراكماً على الاهتمام الدولي المتزايد بالنظام البيئي الريادي والتكنولوجي الفلسطيني، لا سيما مع نجاح النسخة الأولى للمؤتمر الذي عقد في بيت لحم عام 2019، والنسخة الثانية والتي عقدت افتراضياً العام الماضي ولاقت زخماً ومشاركة فاقت التوقعات حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 شخص عبر تقنية "زووم"، وذلك على الرغم من انشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا في ذلك الحين. وساهمت النسخة الثانية للمؤتمر في فتح المزيد من قنوات المباحثات التجارية مع الرياديين الفلسطينيين، وتمكين العديد من المشاريع الريادية والشركات الناشئة في الحصول على فرص الاحتضان والتمويل واقتحام أسواق عالمية.