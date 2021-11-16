"إنترسكت" تختتم ورشة صناعة أفكار شركات التكنولوجيا المالية وتعلن فوز ثلاث أفكار ريادية بجوائز نقدية قدمتها مجموعة بنك فلسطين

وطن: اختتمت حاضنة إنترسكت لريادة الأعمال، الذراع الريادي لمجموعة بنك فلسطين، هاكاثون ورشة صناعة الأفكار الريادية لشركات التكنولوجيا المالية بمشاركة 120 ريادياً وريادية، معلنةً عن فوز ثلاث أفكار ريادية في التكنولوجيا المالية. وجرى تنظيم الهاكاثون على مدى ثلاثة أيام في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي، والتي نظمتها شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية" برعاية رئيسية من مجموعة بنك فلسطين.

وفاز في المركز الأول ضمن منافسة الهاكاثون مشروع "Pscore"، فيما فاز بالمركز الثاني مشروع "Bit vest"، ونال المركز الثالث مشروع "لبعدين". وحصدت الفرق الفائزة جوائز نقدية بتبرع من مجموعة بنك فلسطين، والتي تمثلت في 10 آلاف شيكل للمركز الأول مقدمة من بنك فلسطين، و8 آلاف شيكل للمركز الثاني بتبرع من البنك الإسلامي العربي، و7 آلاف شيكل للمركز الثالث بتبرع من شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني.

وأعلنت حاضنة إنترسكت عن احتضان المشاريع الفائزة في برنامج تسريع الأعمال، إضافة إلى احتضان المشاريع الأخرى المشاركة لتمكين الرياديين بالمهارات المطلوبة لتطوير مشاريعهم. ويرافق مرحلة الاحتضان والتي تمتد إلى 6 أشهر، الانخراط في برنامج تدريبي مكثف يسهم في بناء الشركات وتعزيزها لتصبح شركات مدرة للدخل وقادرة على خلق فرص عمل للرياديين والرياديات.

وتم الإعلان عن الفائزين بناء على قرار لجنة تحكيم متخصصة تشكلت من كل من سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال، وبنك فلسطين، وحاضنة إنترسكت، وصندوق ابتكار، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص (IPSD) الممول من البنك الدولي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمختصين في التكنولوجيا المالية.

وهنأ السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أصحاب المشاريع الفائزة، معبراً عن فخره بأفكار الشباب الريادي المبدعة في مجالات التكنولوجيا المالية وشغفهم في الخروج بحلول وابتكارات خلاقة تسهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي وبما يخدم أهداف التنمية في مختلف القطاعات ويمكننا من معالجة العديد من القضايا لاسيما تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

وأكد الشوا أن مجموعة بنك فلسطين ماضية في دعم الفعاليات والمبادرات الريادية تنفيذاً لرؤيتها المتمثلة في تهيئة البيئة الريادية المحفزة ليتمكن الرياديون من إطلاق مشاريعهم الناشئة وتأسيس شركاتهم القادرة على خلق المزيد من فرص العمل للشباب والشابات. مشيراً إلى أن المجموعة تواكب الريادة المالية الرقمية عبر تطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي تعزز قدرات مختلف الشرائح والقطاعات، ولا سيما الرياديين وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من مواصلة مشاريعهم والتوسع سواء في السوق المحلي أو الانطلاق إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أبدى السيد حسن العفيفي رئيس مجلس إدارة حاضنة إنترسكت إعجابه بالأفكار المبدعة التي قدمها الرياديون خلال الهاكاثون، والذي يعد الأول من نوعه في فلسطين من حيث تركيزه على الأفكار الإبداعية في التكنولوجيا المالية. لافتاً إلى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في المنافسة حيث تقدم أكثر من 400 من الشباب والشابات والذين تم اختيار 120 منهم للمشاركة بناء على أفكارهم المتميزة التي تنسجم واحتياجات تطوير القطاع المالي والمصرفي، الأمر الذي يؤكد ضرورة مواكبة هذه الحماسة لدى الشباب الفلسطيني نحو الإبداع والابتكار، والعمل بشراكة متكاملة لتوفير البيئة الداعمة والحاضنة لهم لتمكينهم من المضي في مشاريعهم وشركاتهم الناشئة.

من جانبه، أوضح راتب الرابي مدير عام حاضنة إنترسكت، أنه جرى اختيار الفائزين بناء على قرار لجنة تحكيم متخصصة، وذلك بعد العمل لمدة يومين متتاليين على تشكيل الفرق والشركات الناشئة، للوصول إلى ست أفكار في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية (الفنتك). موضحاً أنه سيتم العمل مع الرياديين المشاركين على تحويل هذه الأفكار إلى شركات ناشئة مدرة للربح، عبر برنامج الاحتضان والتسريع لمدة ستة أشهر في حاضنة إنترسكت، بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجال التكنولوجيا الرقمية (الفنتك) محلياً ودولياً، وذلك بدعم من الحاضنة ومجموعة بنك فلسطين، حيث سيتم توفير محاكاة للبيئة الريادية المطلوبة للشركات الناشئة، من أجل تنفيذ التجارب اللازمة لتمكينها من العمل، والنجاح بتطبيقاتها التكنولوجية المالية.

ومن جهته، ثمّن صلاح العملة مدير عام شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية" الشركة المنظمة لأسبوع الريادة العالمي، جهود مجموعة بنك فلسطين في تطوير الفعاليات التي تقام على هامش أسبوع الريادة العالمي. وأعلن العملة على هامش اختتام الهاكاثون، عن رزمة من الأفكار التطويرية التي سيجري تنفيذها خلال السنوات القادمة بالتزامن مع أسبوع الريادة العالمي.

ولفت العملة إلى أهمية المسابقة، موضحاً أنها تنسجم مع أهداف أسبوع الريادة العالمي ومخرجاته، وتتمثل في تحفيز الشبان الرياديين على إنشاء شركات ناشئة جديدة، علاوة على التشبيك ما بين المؤسسة العاملة والمعنية بقطاع الريادة والشبان الرياديين، إضافة إلى تكريس حضور فلسطين على المستوى العالمي عن طريق المشاركة في الأسبوع الذي تقام فعالياته في أكثر من 180 دولة.

كما أشاد العملة بعدد المشاركين وحجم الإقبال على فعاليات أسبوع الريادة العالمي، حيث تصل نسبة الزيادة في عدد المشاركين إلى 25% سنوياً، مبيناً أن فعاليات أسبوع الريادة العالمي شملت تنظيم 85 فعالية في الضفة وقطاع غزة.

