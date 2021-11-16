شجار بين الطلبة بجامعة الخليل يدفع لتعليق الدراسة

وطن: علقت الكتل الطلابية في جامعة الخليل، الدوام في الجامعة ظهر اليوم الثلاثاء إثر وقوع شجار بين الطلبة فيها.

وأصيب عدد من الطلبة بسبب الشجار، الذي استخدامت فيه العصي والأدوات الحادة في الشجار.

وقالت مصادر محلية ان الشجار هو امتداد للشجار العائلي الذي شهدته مدينة الخليل قبل شهر، حيث اندلع بين طلبة من العائلتين.

من جانبها شجبت جامعة بوليتكنك فلسطين "الأحداث المؤسفة داخل حرم جامعة الخليل، والتي تم على إثرها إخلاء الجامعة وتعطيل العملية الأكاديمية".

وقالت الجامعة في بيان وصلت وطن نسخة عنه، ان "الجامعات الفلسطينية التي وقفت صامدة في مواجهة الاحتلال، ويجب أن تبقى في منأى عن المشاكل العائلية والعصبية القبلية، لتظلّ منارة للعلم ومثالاً يُحتذى به للسلم الأهلي. ونناشد أهل العقل والحكمة في الوطن بشكل عام، ومحافظة الخليل بشكل خاص بالتدخل السريع لإعادة الأمن والأمان لأهلنا في محافظة الخليل، والحفاظ على حرمة وقدسية مؤسسات التعليم العالي، وإيقاف هدر مقدرات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته."