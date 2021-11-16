جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد صدام بني عودة من طمون

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد صدام حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه منزل ذويه في بلدة طمون، قبل الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع الأخير على ابنهم، وسط حضور جمع غفير من المواطنين في محافظة طوباس، وجاب موكب التشييع شوارع بلدة طمون.

يذكر أن الاحتلال اقتحم فجر اليوم مدينة طوباس لاعتقال شابين منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، نتج عنه استشهاد الشاب صدام بني عودة من بلدة طمون.