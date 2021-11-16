حالتا وفاة و23 إصابة بفايروس كورونا بقطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد فحص 170 عينّة مخبرية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تعافي 253 حالة جديدة من مصابي "كورونا" في غزة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 182255.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 185860، تُوفي منهم 1624، في حين بلغت الحالات النشطة 1981.

وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت 74، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 48.