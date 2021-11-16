مصدر عبري: رئيس "الشاباك" الجديد التقى الرئيس عباس في رام الله

وطن: ذكرت القناة 12 العبرية ان رئيس "الشاباك" الجديد رونين بار قد التقى الرئيس محمود عباس في رام الله يوم الأربعاء الماضي.

ولفتت القناة ان اللقاء الذي يعد الاول من نوعه ناقش عدة قضايا منها تعزيز وتعميق التنسيق الأمني بين "الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".

واشارت الى ان اللقاء جاء بعد شهر من تولي بار منصبه الجديد، وكان اجتماعا تمهيديا، تم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة، والتنسيق الأمني.

وكان بار قد التقى وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل قبل يومين في القاهرة.