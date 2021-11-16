قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات، طالت أربعة أسرى محررين من بلدتي يعبد والزبابدة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين واعتقلت ثلاثة أسرى محررين وهم: خالد عمرو، وعبد الله حرز الله، ومجاهد عزالدين عمارنة، فيما اعتقلت من بلدة الزبابدة الأسير المحرر أمير شرقاوي.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال أيسر مسلماني، وحمزة دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

يذكر أن الاحتلال اقتحم طوباس فجرا، تخلل ذلك مواجهات بينه وبين الشبان، ما أسفر عن استشهاد الشاب صدام بني عودة من بلدة طمون جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن في محافظة نابلس واعتقلت مجدي حسين عامر، عماد سليمان عماوي، فرحان نسيم إسماعيل، حميد حنايشة، كما عتقلت من مدينة نابلس لؤي صباح.