استشهاد الشاب صدام بني عودة خلال مواجهات في طوباس

وطن: استشهد الشاب صدام بني عودة برصاص الاحتلال صباح اليوم في مدينة طوباس.

واكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة 26 عاماً ، وهو من بلدة طمون جراء اصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل البلدة، حيث اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال والوحدات الخاصة اقتحمت فجر اليوم مدينة طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، شارك فيها عدد من الشبان من بلدة طمون ومخيم الفارعة المجاورين، واستشهد خلالها الشاب صدام بني عودة.

ولفتت المصادر ان مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال وأطلقوا عليها الرصاص خلال اقتحامها المدينة.