مسيرة مركبات في جنين إسنادا للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وطن: طالبت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى، مساء اليوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين تسعة شهداء من المحافظة، محتجزة في ثلاجات الاحتلال.

جاء ذلك خلال مسيرة مركبات جابت شوارع جنين واستقرت بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة.

وأكد المشاركون في المسيرة الاستمرار في تنظيم الفعاليات حتى تسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

(وفا)