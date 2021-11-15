مؤشر الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في 16 شهرا

وطن: سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، مما أدى إلى مخاوف من النمو العالمي والتضخم.

وسجل الدولار هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين بيانات جديدة هذا الأسبوع عن حالة المستهلك الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14٪ ليسجل 95.287 نقطة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2020.

وكان الدولار قفز الخميس الماضي بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة منذ 30 عاما.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.