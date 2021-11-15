رابطة "الليجا" تصدر قرارها بشأن اعتماد تشافي

وطن: أصدرت رابطة "الليجا" المشرفة على الدوري الإسباني قرارها بشأن اعتماد تشافي هيرنانديز مديراً فنياً لفريق برشلونة.

ووافقت الرابطة رسميًا مساء الإثنين على تسجيل تشافي هيرنانديز مديراً فنياً جديدًا لبرشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وأقال برشلونة كومان من منصبه بسبب سوء النتائج، قبل التعاقد مع تشافي بعقد يمتد حتى 2024، بعد فسخ تعاقده مع السد القطري، وسداد الشرط الجزائي المقدر بـ 5 ملايين يورو.

ورحل تشافي عن برشلونة كلاعب في صيف عام 2015، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، حيث انضم للسد القطري الذي لعب بألوانه حتى اعتزاله في صيف 2019، قبل تولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسيلتقي برشلونة مع جاره إسبانيول في أول مواجهة رسمية لتشافي كمدير فني "للبارسا" يوم السبت المقبل على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الرابعة عشر "لليجا".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر.