غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل

وطن: يزور وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، العاصمة المغربية، الرباط، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لإبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع المغرب.

وتعتبر زيارة غانتس أول زيارة رسمية علنية لوزير أمن إسرائيلي للمغرب على الإطلاق.

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، قد زار المغرب في آب/ أغسطس الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ العام 2003".

وخلال زيارته، افتتح لبيد، مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والتقى مع عدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والسياحة والعمل.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت "إسرائيل" والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

المصدر: (عرب48)