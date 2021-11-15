محكمة الاحتلال تدين شابًا من جنين بتنفيذ عملية طعن في العفولة

وطن: دانت محكمة الناصرة المركزية التابعة للاحتلال، اليوم الإثنين، نور الدين شناوي (23 عامًا) من سكان جنين، بمحاولة تنفيذ عملية وحيازة سكين والدخول للأراضي المحتلة عام 48، بشكل غير قانوني.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن لائحة الاتهام ضد شناوي تضمنت طعن إسرائيلية في يونيو/ حزيران 2018، على مدخل العفولة وإصابتها بجروح خطيرة.

ونفى شناوي علاقته بالعملية، إلا أن قضاة الاحتلال تبنوا روايته، والأدلة التي قدمت ضد شناوي، وتقرر إصدار الحكم ضده لاحقًا.