17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، عن تسجيل 17 وفاة و3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11255 وفاة و 895564 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 7.26 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، وبحسب وسائل اعلام أردنية؛ فإن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ عدة شهور.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 30903 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 126 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 86 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 735 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4051850 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3629533 شخصا.