"العليا" الاسرائيلية ترفض التماساً للافراج عن الاسير الفسفوس للمرة الرابعة

وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، ان ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا رفضت مساء اليوم، الالتماس المقدم للافراج عن الاسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس والذي يمر بوضع صحي حرج، حيث يعتبر هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للاسير الفسفوس من قبل الهيئة خلال فترة اضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

وحذرت الهيئة، من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما والقابع في مشفى برزلاي والاسرائيلي، قائلة "ان الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وأشارت ان الاسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، ومن أوجاع وآلآم مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة واصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.