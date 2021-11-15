بالتل تنظم ورشة للتدريب على تمديدات الألياف الضوئية

وطن: بالشراكة مع وزارة الاتصالات ونقابة المهندسين؛ عقدت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية ورشة عمل بعنوان "بهمتكم بنبي شبكتنا" للتدريب على تمديد الألياف الضوئية المنزلية بحضور كل من المهندسة ناديا حبش نقيب نقابة المهندسين والمهندس ليث دراغمة مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس جمال الطويل مدير إدارة العمليات وتطوير الشبكة في "بالتل" والمهندس أسامة طه رئيس فرع نقابة المهندسين في رام الله والبيرة و أمين العاروري نقيب الكهربائيين في رام الله والبيرة وعدد من المهندسين والفنيين والكهربائيين في فندق ميلينيوم بمدينة رام الله يوم الأحد الموافق 14/11/2021 .

أشارت المهندسة ناديا حبش لاهتمام النقابة وحرصها على تشجيع كافة المبادرات التي من شأنها تطوير القطاع الهندسي بكافة اختصاصاته، وحرصت على نسج علاقات وثيقة مع الشركات والمؤسسات التي يتقاطع مجال اختصاصها مع نقابة المهندسين ومنھا شركة الاتصالات الفلسطينية، حيث كان ھناك تعاون على بناء قدرات المهندسين والفنيين العاملين في مجال الاتصالات منذ عام 2016. وتأتي ورشات العمل استكمالاً للتعاون المشترك ولمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات.

وفي كلمته خلال الورشة ذكر المهندس ليث دراغمة أنَّ الوزارة تعمل على توفير خدمات اتصال وإنترنت بأسعار عادلة وجودة عالية، حيث منحت الوزارة الموافقات اللازمة للشركات لتقديم خدمات الفايبر، وهو المشروع الذي طال انتظاره من عام 2010، والذي يعني توفير سرعات تحميل وتنزيل عالية تصل إلى 1000 ميجا وبأسعار تنافسية في متناول جميع الأسر الفلسطينية وتخدم مختلف القطاعات وعلى رأسها اقتصاد البلاد والتحول الرقمي والتكنولوجي.

بدوره أكدّ المهندس جمال الطويل أن هذه الورشة تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين حيث تخصصت بتقديم شرح نظري وتدريب عملي للمهندسين والفنيين والكهربائيين حول كيفية تمديد خدمة الانترنت عبر تقنية الألياف الضوئية للمنازل وبناء الشبكة الداخلية في منزل المشترك ضمن عدة نماذج تتناسب مع طبيعة المنزل من ناحية البناء والحجم والموقع وهل هو بيت مستقل أم ضمن عمارة بحيث يخرج المشاركين في الورشة بتدريب وخبرة متكاملة حول أفضل طرق التمديدات الداخلية للألياف الضوئية المنزلية وبعدها ستقوم الشركة بالتعاقد معهم لتمديد شبكتها في المنازل .

من الجدير ذكره أنَّ الورشة تضمنت عرضاً عملياً ونظرياً عن تمديدات الألياف الضوئية المنزلية من قبل المهندس أسامة طه والمهندس احمد موسى بالإضافة الى أنها ستعقد في الأيام القادمة في كل من مدينة الخليل ومدينة نابلس لمتابعة التدريب مع المهندسين والفنيين والكهربائيين بالإضافة الى أن الترتيبات مستمرة لاستكمال الورش في قطاع غزة.

