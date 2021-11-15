مركز تطوير الإعلام في بيرزيت لوطن: برنامج التربية الإعلامية ساعد المواطن على التأثير في وسائل الإعلام وانتاج محتوى اعلامي 

وطن: حصد مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت عن برنامجه "التربية الاعلامية والمعلوماتية للتنمية المستدامة" جائزة اليونسكو- اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2021، في نسختها السادسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وقال مدير مركز الاعلام عماد الأصفر لوطن ان الفوز بالجائزة هو دليل على ان عملنا في منهاج التربية الإعلامية والمعلوماتية "نهج صحيح" كونه يستجيب لحالة المجتمع الفلسطيني، مضيفا " هذه جائزة قيمتها المعنوية سوف تساعد برنامجنا طويل الأمد في التربية الإعلامية والمعلوماتية والذي سيخصص للفئات الأكثر احتياجا في المناطق النائية".

وأطلق المركز هذا البرنامج في العام 2007، وقد استفاد منه حتى الان اكثر من 6 الاف مواطن ومنذ انطلاقته ركز على تحقيق مجموعة أهداف كما يقول الاصفر وهي ان يصبح القارئ الفلسطيني اكثر إدراكا لطبيعة الاعلام، واكثر قدرة على القراءة ما بين السطور وقراءة الإعلام بطريقة نقدية.

ويساعد البرنامج المواطن على الوصول الى وسائل الاعلام بغض النظر عن منطقة اقامته، والتأثير في اجندات وسائل الاعلام التي لا تبدي اي اهتمام في مناطقهم السكنية، وذلك من خلال اكسابهم المهارات الاعلامية التي تساعدهم على التواصل مع وسائل الإعلام وحملها الى الاهتمام باحتياجاتهم ومناطقهم.

ولفت الاصفر الى ان البرنامج حرص على ان يصبح المواطن اكثر قدرة على استخدام الاعلام البديل، ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإنتاج الإعلامي البسيطة، ومواكبة التطور الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي،بما فيها التحقق من الاخبار، في ظل تعرض المواطن الفلسطيني للكثير من الأخبار المزيفة والشائعات.

واشار الاصفر الى ان البرنامج استهدف مختلف الفئات، وقد بدأ باستهداف معلمي المدارس وطلابهم على نطاق محدود، ومن ثم شمل المواطنين في المخيمات والمناطق خلف جدار الفصل العنصري، وتدريب النشطاء والنقابيين والمسؤولين الحكوميين، وقد استفاد منه اكثر من 6 الاف مواطن من شتى المناطق وفي كل التخصصات.

تعد الجائزة دفعة قوية لاستمرارية البرنامج، الذي سوف يستهدف قطاعات اخرى مثل طلبة الجامعة، والمناطق المهمشة خلف جدار الفصل العنصري وفي المناطق المصنفة ج، وفق الاصفر، خاصة مع بروز ما يعرف بالحقوق الرقمية التي أصبحت مستهدفة بشكل كبير وفق ما ثبت في الأحداث الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وغزة.

واستطاع برنامج التربية الاعلامية والمعلوماتية للتنمية المستدامة الفوز بالجائزة من بين 113 مؤسسة ومركز من 54 دولة وقيمتها 5.7 مليون ين ياباني (50 ألف دولار).

ولفت الاصفر ان ما يميز البرنامج هو طبيعة المجتمع الفلسطيني والاحتياجات الكبيرة له، وسعي البرنامج لاستهداف قطاعات كبيرة، واستمرارية البرنامج، والذي يشمل برنامج لتدريب وتأهيل مدربين، وتوفير فرص عمل تدريبية لفترات محدودة.