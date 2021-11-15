الاحتلال يؤجل الإفراج عن المقدسي عمر أبو الهوى حتى الشهر القادم

وطن: أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موعد الإفراج عن الأسير المقدسي عمر أبو الهوى حتى مطلع الشهر القادم، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس الأحد.

واعتقل الأسير أبو الهوى بتاريخ 6/12/2020، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وسبق أن اعتقل في مطلع العام 2016، بعد نصب كمين له في القدس، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه لاحقًا حكمًا يقضي بالسجن الفعلي مدة عامين.

وعانى الأسير أبو الهوى خلال سنوات اعتقاله من حرمانه من حق رؤية عائلته كاملة، عدا عن حرمانه من رؤية والدته التي لم تتمكن من زيارته بشكل اعتيادي.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن الأسير أبو الهوى هو نجل المحررة والمبعدة عن القدس دلال أبو الهوى، وله ستة أخوة وأخوات.