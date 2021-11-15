الاحتلال يوزع إخطارات هدم في العيسوية

وطن: وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة عناصر الشرطة البلدة، وشرعت بتصوير عددًا من المنشآت السكنية والشوارع، وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية.

وأشار إلى أن أوامر الهدم شملت بنايات سكنية قائمة منذ عشرات السنين، مبينًا أن الاحتلال يشن هجمة واسعة على القدس تستهدف هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين.